Borç yapılandırmasında flaş detay! 31 Ağustos'a kadar borçlarını kapatanlara katsayı uygulamayacak!

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), borçlarını peşin veya taksitli seçeneğiyle yeniden yapılandıranların katsayı uygulanmadan 31 Ağustos'a kadar kanundan yararlanabileceklerini açıkladı.

Açıklamada, "Finansal kuruluşlara olan borçlarını nakden veya taksitli olarak yapılandıranlar, 3 Ağustos gününe kadar ödemesi gerekli olan tutarları ödememiş ya da eksik ödenmiş tutarları 31 Ağustos gününe kadar hesaplaması yapılan Yİ-ÜFE tutarında indirimsiz haliyle ve aynı zamanda toplamdaki tutara uygulanacak olan geç ödeme zammı ile beraber ödemeleri halinde katsayı uygulamadan söz konusu kanundan yararlanmaları mümkün kılınacaktır" denildi.





"Taksit seçeneğini tercih edenler dikkatli olsun"

Taksitlendirme seçeneğinden yararlanmak isteyen fakat birinci ve ikinci taksitte ödeme yükümlülüklerini gerçekleştirmeyen işveren/sigortallıların dosyanın bağlı olduğu Devlet Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi ile iletişime geçerek ödemelerinizi gerçekleştirebilecek ve ödeme planlarını takip edebilecekleri belirtildi.