Borçları bir çırpıda silen kredi geldi! 90 gün ödemesiz 100.000 TL kredi başvuruları açıldı

Akbank, finansal yükler altında ezilen vatandaşların imdadına yetişiyor. Yeni yıla borçsuz girmek isteyenler için özel bir teklif sunan banka, biriken kredi borçlarını 3 ay ertelemeli şekilde birleştirme fırsatı sunuyor. Bu cazip teklif ile farklı bankalarda bulunan borçlarınızı Akbank'ın düşük faizli kredi kampanyasıyla birleştirerek daha uzun vadeli taksitlerle ödeme imkanına sahip olabilirsiniz.

Akbank'ın özel olarak hazırladığı bütçe planı sayesinde, yüksek kredili limitlerle esnek geri ödeme seçenekleri sunuluyor. 100.000 TL'ye kadar olan kredi limitiyle, ödemelerinizi 3 ay boyunca erteleyebilme şansı da sunuluyor.

Akbank, vatandaşların finansal yüklerini hafifletmek ve yeni bir yıla borçsuz girmelerine yardımcı olmak amacıyla özel bir teklif sunuyor. "3 Ay Ertelemeli Borç Transfer Kredisi" adını taşıyan bu kampanya ile biriken kredi borçlarınızı bir araya getirme ve ödemelerinizi daha esnek bir şekilde yönetme fırsatı sunuluyor.





Bu kampanya sayesinde farklı bankalardaki kredi borçlarınızı, Akbank'ın cazip faiz oranlarıyla birleştirerek ödemelerinizi daha uzun vadeli taksitlerle gerçekleştirebilirsiniz. Teklif, 100.000 TL'ye kadar kredi limiti sunuyor ve ödeme süresi borç tutarına göre değişiyor. 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 ay, 50.000 TL ile 100.000 TL arası krediler için 24 ay, ve 100.000 TL üzeri krediler için 12 ay olarak belirlenmiştir. İlk ödeme ise en fazla 92 gün ertelenebiliyor.

Başvuru oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Akbank müşterisiyseniz, Akbank Mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer Akbank müşterisi değilseniz, görüntülü görüşme yoluyla hızlıca hesap oluşturabilirsiniz.Başvurular oldukça kolay ve şubeye gitmeye gerek yok. Akbank Mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu tekliften yararlanabilmek için Akbank müşterisi olmanız gerekmektedir. Eğer henüz Akbank müşterisi değilseniz, hızlı ve pratik bir şekilde görüntülü görüşme yoluyla hesap oluşturabilirsiniz.

Başvuru şartları ve detaylar hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Akbank müşteri hizmetleri hattı olan 444 25 25 numarası üzerinden iletişime geçebilirler. Akbank'ın bu özel teklifi, Ağustos ayı boyunca geçerli olacak ve sadece banka müşterilerine sunulacaktır.