Borçları bir çırpıda silen kredi geldi! 90 gün ödemesiz 100.000 TL kredi başvuruları açıldı

Akbank, vatandaşların biriken masraflarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında sunulan "3 Ay Ertelemeli Borç Transfer Kredisi" ile vatandaşlar borçlarını düşük faizlerle birleştirme ve ödemelerini 3 ay erteleyerek yeni yıla borçsuz girmenin fırsatını yakalayabilirler. Akbank'ın bu teklifi, özellikle birikmiş kredi borçlarından sıkılan vatandaşlar için önemli bir imkan sunuyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi ve başvuru detayları ise haberde yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar, finansal yüklerini hafifletmek ve yeni yıla maddi açıdan daha rahat bir şekilde girebilmek için bu kredi fırsatından yararlanma şansına sahip oluyorlar. İşte detaylar...





AKBANK'TAN YENİ KREDİ KAMPANYASI

Akbank, borç yükünü hafifletmek isteyenler için cazip bir teklif sunarak yeni yıla borçsuz bir başlangıç yapma fırsatı tanıdı. "3 Ay Ertelemeli Borç Transfer Kredisi" adını taşıyan bu kampanya, farklı bankalarda kredi borcu bulunan vatandaşlar için özellikle çekici bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Bu teklif sayesinde borç sahipleri, farklı kredi kartı ve kredi borçlarını tek bir çatı altında birleştirme imkanı elde ediyor.

Akbank, bu kampanya kapsamında yüksek kredili limit ve esnek geri ödeme seçenekleri sunuyor. Ayrıca kişiye özel hazırlanan bütçe planı ile de borçları 3 ay boyunca erteleyebilme avantajını sunuyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 3 Ay Ertelemeli 100 bin TL Borç Transfer Kredisi başvurularının artık alınmaya başlandığı duyuruldu.

Bu tekliften yararlanmak isteyenler, şube ziyaretine gerek kalmadan kolayca başvuru yapabilecekler. Akbank, mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden başvuruları kabul edecek. Bu sayede farklı bankalarda kredi kartı veya kredi borcu bulunan kişiler, 100.000 TL'ye kadar olan kredi teklifinden faydalanma şansına sahip olacaklar.

Akbank'ın bu kampanyası, finansal yükleri hafifletmek isteyenler için oldukça uygun bir seçenek sunuyor. Borçları bir araya getirerek uzun vadeli taksitlerle ödeme yapma imkanı, özellikle borçlarını düzenlemek ve daha kontrollü bir mali durum elde etmek isteyenler için çekici bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bu teklif, vatandaşların yeni yıla daha sağlam ve rahat bir mali temelde girmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Akbank tarafından sunulan "3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Borç Transfer Kredisi" için başvuru yapmak isteyenler, Akbank Mobil uygulama, müşteri hizmetleri hattı veya en yakın şubeyi ziyaret edebilir. Ağustos ayı boyunca geçerli olan bu düşük faizli ve erteleme seçeneği sunan kredi, sadece Akbank müşterilerine özel olarak sunulmaktadır. Eğer Akbank müşterisi değilseniz, görüntülü görüşme yoluyla dakikalar içinde yeni bir hesap açabilirsiniz. Hesap başvurusu kabul edilen her müşteri, bu avantajlı krediye başvuruda bulunabilir.







