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Borçlu vatandaşlar dikkat! Müjdeli haber verildi: O tarihe kadar başvurular alınacak

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Borçlu vatandaşlar dikkat! Müjdeli haber verildi: O tarihe kadar başvurular alınacak
Vergi affına ilişkin araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yapılandırma işlemleri için başvurma süresine yetişemeyenlere müjdeli bir haber verildi. Vergi affı ve borç yapılandırma ödeme tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişti, ancak resmi tatil nedeniyle ertelendi. Detaylar haberimizde..

Vergi affına ilişkin detaylar paylaşılmaya devam ediyor. Yeniden yapılanma teklifinden devlete borcu olanlar yararlanacak. Başvuru sürecinin başında rekor düzeyde vergi affı ve aynı zamanda da borç yapılandırma talepleri oldu.

31 Mayıs 2023'te sona ermesi düşünülen vergi affı ve yeniden yapılandırma süresi yoğun talep nedeniyle 30 Haziran 2023'e uzatıldı. Ancak Kurban Bayramı kutlamaları nedeniyle yeniden yapılandırma talep etme süresi tekrar uzatıldı. Milyonlarca kişinin gündemini meşgul eden borç yapılandırmasına ilişkin yeni gelişmeler ise kaydedilmeye devam ediyor.

Vergi affı ve borç yapılandırma ödeme tarihi

İLK ÖDEME ÖDEME GÜNÜNÜN UZATILMASI KARARI

Kurban Bayramı tatilinden dolayı 30 Haziran'da açıklanan vergi affına ilişkin borç yapılandırma talepleri uzatıldı. 30 Haziran'da kapanması planlansa da başvurular 3 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruların Temmuz ayına ertelenmesi ile ilk ödeme tarihi de ertelendi. İlk ödemeler 31 Temmuz 2023'te yapılacak..

Ekonomi
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