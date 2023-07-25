Borçlulara derin bir oh çektiren haber geldi! O tarihe kadar başvuran yüzde 90 indirimi kapacak

Kamuya olan vergiler ve idari para cezaları gibi borçlarını yeniden yapılandıranların uygulamadan yararlanabilmesi için birinci ve ikinci taksiti 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekmektedir.

Edinilen bilgiye göre, bazı borçların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun kapsamında yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için başvurular 3 Temmuz günü sona erdi.

Kurulum borçları, tercihe göre 48 aya varan taksitlerle veya peşin olarak ödenebilir. Yeniden yapılandırılan borçların peşin ödeme süresi 31 Temmuz Pazartesi sona erecek. Taksitle ödemek isteyenlerin birinci ve ikinci taksitleri 31 Temmuz'a kadar yapmaları gerekiyor. 1. taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldığı için 1. ve 2. taksitler aynı tarihte yapılacak. Yeniden yapılandırma koşullarından yararlanmaya devam edebilmek adına ilk iki taksitin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir.

AY SONUNA KADAR ÖDEME YAPILIRSA İNDİRİM YAPILACAK





Talep üzerine istenilen taksitlerden daha az taksit yapılabilir ve bu durumda ödenecek tutar ilgili faktöre göre ayarlanacaktır. Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmekle birlikte, tutarın tamamında ay sonuna kadar ödeme yapılması durumunda nakit indirimi mevcuttur.

Ay sonuna kadar yeniden yapılandırılan borçların tamamı ödenirse yeniden yapılandırılan borçlar için herhangi bir katsayı uygulanmaz. Yİ-ÜFE oranı üzerinden hesaplanan tutar üzerinden %90, fiili idari para cezası tutarından %25 indirim yapılacaktır.

Yeniden yapılandırılan borcun sadece ikincil alacakları içermesi durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden %50, matrah veya vergi artışı sonucu tahakkuk eden vergilerde (damga vergisi hariç) %10 indirim uygulanacaktır.

Elektronik ödemeler vergi dairesinin "www.gib.gov.tr" internet adresinden interaktif vergi dairesi ve GİB Mobil uygulamasından yapılabilmektedir. Yapısal borç, anlaşmalı bankanın banka ve kredi kartından veya banka hesabından, yurt dışında faaliyet gösteren bankanın kartından, anlaşmalı bankanın şubesinden, internet ile telefon bankacılığı olarak alternatif ödeme kanallarından ve mobil bankacılık, vergi dairesi veya PTT şubesinden ödenebilir.

"Gelir ve motorlu taşıtlar vergisi beyannamesi için son gün 31 Temmuz"

Öte yandan, 2022 yılında kazanılan gelirlere ilişkin ikinci tur gelir vergisi ödemeleri 31 Temmuz'da sona erdirilecek. Ayrıca 2023 yılının ikinci Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme dönemi 31 Temmuz'da sona erecek.