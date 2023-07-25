  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Borçlulara derin bir oh çektiren haber geldi! O tarihe kadar başvuran yüzde 90 indirimi kapacak

Borçlulara derin bir oh çektiren haber geldi! O tarihe kadar başvuran yüzde 90 indirimi kapacak

Yayınlanma:
Borçlulara derin bir oh çektiren haber geldi! O tarihe kadar başvuran yüzde 90 indirimi kapacak
Kamu vergileri ve idari ihlallere ilişkin borçların yeniden yapılandırılmasını talep etme süresi dolmuştur. Bu konuda vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunuldu. Yeniden yapılandırılan borçların peşin ödeme süresi 31 Temmuz Pazartesi sona erecek. 48 ay vadeye ve yüzde 90 indirime sahiptir.

Kamuya olan vergiler ve idari para cezaları gibi borçlarını yeniden yapılandıranların uygulamadan yararlanabilmesi için birinci ve ikinci taksiti 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekmektedir.

Edinilen bilgiye göre, bazı borçların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun kapsamında yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için başvurular 3 Temmuz günü sona erdi.

Kurulum borçları, tercihe göre 48 aya varan taksitlerle veya peşin olarak ödenebilir. Yeniden yapılandırılan borçların peşin ödeme süresi 31 Temmuz Pazartesi sona erecek. Taksitle ödemek isteyenlerin birinci ve ikinci taksitleri 31 Temmuz'a kadar yapmaları gerekiyor. 1. taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldığı için 1. ve 2. taksitler aynı tarihte yapılacak. Yeniden yapılandırma koşullarından yararlanmaya devam edebilmek adına ilk iki taksitin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir.

AY SONUNA KADAR ÖDEME YAPILIRSA İNDİRİM YAPILACAK

Kamuya borçların yeniden yapılandırılması

Talep üzerine istenilen taksitlerden daha az taksit yapılabilir ve bu durumda ödenecek tutar ilgili faktöre göre ayarlanacaktır. Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmekle birlikte, tutarın tamamında ay sonuna kadar ödeme yapılması durumunda nakit indirimi mevcuttur.

Ay sonuna kadar yeniden yapılandırılan borçların tamamı ödenirse yeniden yapılandırılan borçlar için herhangi bir katsayı uygulanmaz. Yİ-ÜFE oranı üzerinden hesaplanan tutar üzerinden %90, fiili idari para cezası tutarından %25 indirim yapılacaktır.

Yeniden yapılandırılan borcun sadece ikincil alacakları içermesi durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden %50, matrah veya vergi artışı sonucu tahakkuk eden vergilerde (damga vergisi hariç) %10 indirim uygulanacaktır.

Elektronik ödemeler vergi dairesinin "www.gib.gov.tr" internet adresinden interaktif vergi dairesi ve GİB Mobil uygulamasından yapılabilmektedir. Yapısal borç, anlaşmalı bankanın banka ve kredi kartından veya banka hesabından, yurt dışında faaliyet gösteren bankanın kartından, anlaşmalı bankanın şubesinden, internet ile telefon bankacılığı olarak alternatif ödeme kanallarından ve mobil bankacılık, vergi dairesi veya PTT şubesinden ödenebilir.

"Gelir ve motorlu taşıtlar vergisi beyannamesi için son gün 31 Temmuz"

Öte yandan, 2022 yılında kazanılan gelirlere ilişkin ikinci tur gelir vergisi ödemeleri 31 Temmuz'da sona erdirilecek. Ayrıca 2023 yılının ikinci Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme dönemi 31 Temmuz'da sona erecek.

Ekonomi
Emeklilerin gözlerini ışıltadacak müjde geldi! Maaşı 7500 TL olana 6250 TL ödeme piyangosu çıktı!
Emeklilerin gözlerini ışıltadacak müjde geldi! Maaşı 7500 TL olana 6250 TL ödeme piyangosu çıktı!
Dolarda gerçekler günyüzüne çıkıyor! O 4 ay içinde bunu yapanın doları elden gider
Dolarda gerçekler günyüzüne çıkıyor! O 4 ay içinde bunu yapanın doları elden gider
Elinde doları olanlar aman dikkat! O tarihten önce hemen bozdurun: Yanan siz olabilirsiniz!
Elinde doları olanlar aman dikkat! O tarihten önce hemen bozdurun: Yanan siz olabilirsiniz!
Citroen'in o modelinin fiyatını duyan bayiye koştu! Bu fiyata bulunmaz nimet!
Citroen'in o modelinin fiyatını duyan bayiye koştu! Bu fiyata bulunmaz nimet!
Emeklinin maaşından daha yüksek! O bankaya sözünü tutan tak diye 8500 TL ödeme alacak!
Emeklinin maaşından daha yüksek! O bankaya sözünü tutan tak diye 8500 TL ödeme alacak!
SGK başlangıcı bu yıl olanlara şans güldü! 5500-7200 prim günüyle emeklilik tarihe karışıyor!
SGK başlangıcı bu yıl olanlara şans güldü! 5500-7200 prim günüyle emeklilik tarihe karışıyor!
Çalışanları göbek attıran zam geldi! 21.500 TL'lik maaşlara onay mührü basıldı!
Çalışanları göbek attıran zam geldi! 21.500 TL'lik maaşlara onay mührü basıldı!