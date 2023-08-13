Borçluları feraha çıkaracak açıklama! 31 Ağustos 2023 tarihine dikkat!

SGK, borçlarına yapılandırma seçeneğiyle çözüm arayanlara yönelik önemli bir duyuru yaptı. Borçluların ödeme planlarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Açıklamada, özellikle 31 Ağustos 2023 tarihine dikkat çekildi. Bu tarih, borçluların ödemelerini zamanında yapmalarının önemini vurgulayan bir mesaj olarak öne çıkıyor. SGK'nın bu açıklaması, borçluların yapılandırma sürecini düzenli bir şekilde takip etmeleri ve belirtilen tarihleri gözetmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Bu tarih, yapılandırma ödemelerini aksatmamak ve mali yükümlülüklerini düzgün şekilde yerine getirmek isteyen borçlular için kritik bir noktayı işaret ediyor. Bu duyuru, vatandaşların mali durumlarını düzgün bir şekilde yönetmeleri adına yapılan bir uyarı olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar...





SGK'DAN YENİ SÜRELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma borçlarına ilişkin yeni bir karar aldı ve borçluları ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Bu duyuruya göre, 3 Ağustos tarihine kadar borçlarını ödemediği ya da eksik ödeyenler için son tarih 31 Ağustos olarak belirlendi. Bu tarihe kadar borcunu ödeyen bireyler, ödemelerinde katsayı uygulanmasından muaf tutulacak. İşte diğer ayrıntılar...





SGK'nın yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ödeme planının, özellikle peşin ve ilk taksitin ödeme süresinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Bu yeni kararla beraber borçlular, borçlarını ödeme konusunda daha fazla esneklik ve süre kazanmış olacaklar. Borçlular, 31 Ağustos tarihine kadar borçlarını ödemiş olmaları durumunda, yapılandırma kapsamında yer alan borçlarına dair katsayı uygulanmayacak, böylece ödeme işlemleri daha avantajlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Bu adım, SGK'nın borçluların mali yüklerini hafifletme ve ödeme süreçlerini kolaylaştırma amacını yansıtmaktadır. Borçlu vatandaşların, ödeme sürelerini dikkatle takip etmeleri ve bu yeni tarihi gözetmeleri gerekmektedir. SGK'nın bu duyurusu, borçluların yapılandırma programından daha fazla yararlanmalarını ve mali yüklerini daha etkili bir şekilde yönetmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, bu adımın ekonomik canlanma ve finansal istikrarı desteklemeye yönelik olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sigorta primi ve yapılandırma borçlarının ödeme süreleri aynı tarihlerde sona erdiği için tahsilat sistemlerinde yoğunluk yaşandığı belirtildi. Bu nedenle, özellikle peşin ödeme ve ilk iki taksitin ödeme süreleri 3 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Açıklamada, borçlulara dikkat çekilerek, borçlarını peşin ve taksitli olarak yapılandıran kişilerden, ödeme süresi 3 Ağustos'a kadar olan tutarları ödemedikleri veya eksik ödedikleri takdirde, bu tutarları 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara eklenen geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri gerektiği vurgulandı. Bu şekilde ödeme yapıldığında, kanundan faydalanmak için katsayının uygulanmayacağı belirtildi.

Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksit ödemelerini gerçekleştiremeyen işverenler ve sigortalılar için de çözüm yolları önerildi. Bu kişilerin ödeme planlarını peşin ödeme şekline çevirebilmeleri için iş yerlerinin veya sigortalıların bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi.

SGK'nın bu açıklaması, borçlu bireylerin mali yüklerini daha rahat yönetmeleri ve yapılandırma programından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda, ödemelerin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak ve tahsilat sisteminde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla alınan önlemler olarak değerlendiriliyor. Bu duyuru, borçlu kişilere daha fazla esneklik ve avantaj sunarken, aynı zamanda ödemelerin düzenliliğinin sağlanması ve sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması hedefini taşıyor.