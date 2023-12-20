Borçluları feraha çıkaran haber! Yıllardır bekleniyordu, sonunda gerçek olacak!

Ankara Milletvekili Deniz Demir'in öncülüğünde hazırlanan kanun teklifi, kredi ve kart borçlarıyla boğuşan milyonlarca vatandaşa umut olacak bir adımı gündeme taşıdı. Teklif, 5834 sayılı kanuna ek bir geçici madde eklenmesini öngörüyor ve borçlulara önemli bir kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

KANUN TEKLİFİ İÇERİĞİ







Önerilen düzenleme, 1 Ekim 2023 tarihinden önce anapara ve/veya taksit ödemelerinde aksama yaşayan kişilerin, borçlarını 1 Temmuz 2024 tarihine kadar ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları durumunda, bankalar ve finans kuruluşları tarafından bu kayıtların dikkate alınmamasını içeriyor. Bu adım, borçlu vatandaşların geçmiş ödemeleri nedeniyle oluşan sicil kayıtlarının bir süreliğine göz ardı edilmesini öngörüyor.

Özellikle karşılıksız çekler, protestolu senetler, kredi ve kredi kartı borçları gibi finansal yükler altında ezilen vatandaşlar için büyük bir umut kaynağı olan bu teklif, siyasi partilerin geniş destekleriyle yasalaşma yolunda ilerliyor.

KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?





Eğer kanun teklifi yasalaşırsa, borç yükü altındaki vatandaşlara önemli bir rahatlama sağlanması ve kredi ile kart borçlarından kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesi hedefleniyor. Öte yandan, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için adeta yeni bir başlangıç olacak.

KANUN TEKLİFİNİN AYRINTILARI NELER?



Kanun teklifi, 1/10/2023 tarihinden önce anapara ve/veya taksit ödemelerinde aksama yaşayan kişileri kapsıyor. Bu kişilerin borçlarını 1/7/2024 tarihine kadar ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde, bu kayıtların bankalar ve finans kuruluşları tarafından dikkate alınmamasını öngörüyor.

Düzenleme, karşılıksız çek ve protestolu senetler, kredi ve kredi kartı borçları, banka ve finans kuruluşlarını kapsıyor. Bu adımın borçlu vatandaşlara önemli bir rahatlama sağlaması, kredi ve kart borçlarından kaynaklanan mağduriyetlere çözüm oluşturması bekleniyor.