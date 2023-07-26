Borçluları paraya boğacak kampanya başladı! Başvuranlar faizsiz 20.000 TL'yi cebine koyuyor

QNB Finansbank, ekonomik zorlukların yaşandığı bu günlerde elden borcu olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere güzel bir haber veriyor. Banka, sıfır faizli kredi kampanyasıyla bu işletmelere destek olmaya kararlı. 20.000 TL'ye kadar olan kredilerde sıfır faiz uygulaması başladı ve son başvuru tarihi yaklaşıyor.

Bu kredi fırsatıyla küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, nakit ihtiyaçlarını 12 aylık vade süresiyle karşılayabilecekler. QNB Finansbank'ın sağladığı bu avantajlı seçenek, işletmelerin finansal yükünü hafifletmeyi ve ekonomik sıkıntılarla mücadele etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Borçlu olanlar için fırsat niteliğindeki bu kredi kampanyası, son günlerde başvuruların alınacağı için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor. İşte detaylar...





QNB FİNANSBANK EKONOMİK ZORLUKLAR İÇİN FIRSAT SUNUYOR

QNB Finansbank, özel kampanyasıyla küçük, orta büyüklükteki işletmelere büyük bir destek sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen işletmelerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. İşletmelerin küçük orta büyüklükte olması ve cirolarının 8 milyon TL'yi aşmaması şart koşuluyor. Bu özel kredi için işlem tutarının 4 katı kadar nakit akış taahhüdü de isteniyor. İşte diğer ayrıntılar...





Bu faizsiz kredi fırsatı, küçük orta büyüklükteki işletmelerin umut ışığı olacak gibi duruyor. Finansbank, işletmelerin finansal geçmişini ve kredi notlarını göz önünde bulundurarak başvuruları değerlendirecek. Başvurular, Finansbank şubelerinde kabul edilecek.

QNB Finansbank'ın bu destek kampanyası, borçlu işletmelere büyük bir umut vaat ediyor ve aynı zamanda ekonomik canlanmaya katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kredi imkanı, işletmelerin nakit akışını düzenlemelerine ve faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olacak. İşletme sahiplerinin yüzünü güldürmeye aday olan bu kampanya, işletmelerin geleceğine parlak bir ışık tutuyor.