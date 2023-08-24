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Borcu dağ gibi birikene 70.000 TL anında ihtiyaç kredisi! Telefondan bir tıkla hesaba yatıyor

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Borcu dağ gibi birikene 70.000 TL anında ihtiyaç kredisi! Telefondan bir tıkla hesaba yatıyor
Borcu olanlara güzel haber geldi. İhtiyaçlarını ertelemeden satın almak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat sunuldu. Aktif Bank'ın dijital bankacılık çözümü N Kolay 70 bin TL kredi düşük faizli almak hakkı verildi. İşte başvuru detayları...

Türkiye'de son dönemlerde her sektörü üzerinde zamlar peş peşe gelirken artan fiyatlar vatandaşların ekonomisini zorladı. Acil nakit arayışında olanlara bankalardan ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Kamu ve özel bankalarından son dönemde kredi muslukları açılırken Aktif Bank dijital bankacılık üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyası yayınlandı.

n kolay kredi

N KOLAY 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Müşteri sayısının artış göstermesiyle N Kolay üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıldı. Şubelere gitmeye gerek kalmadan 3 ay ertelemeli imkanı sağlandı. N Kolay Mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşmele yapılarak başvuru işlemleri tamamlanır. 70 bin TL kredi için 3 ay ertelemeli seçenek sunuldu.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden N Kolay 70 bin TL ihtiyaç kredisi 24 ay vade ve yüzde 4.49 faiz oranı verildi. 2 yıllık vade sonunda bankaya yapılacak toplam ödeme 131.851 TL olarak hesaplandı. 

Ekonomi
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