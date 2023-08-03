Borcu dağ gibi birikene son şans! O tarihe kadar başvuranın borcunun yarısı silinecek!

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, prim ve yeniden yapılandırma borçlarıyla ilgili son ödeme gününün ynı tarihe denk gelmesi nedeniyle tahsilat sisteminde yoğunluk olduğu belirtildi ve sigortalılarla ve işverenlerin mağdur olmamaları için diğer tüm borçların 3 Ağustos günü saat 23:59'a kadar uzatılma kararı alındığı açıklandı.

Teşvik ve destek primlerinden yararlanmaya devam edilirken, bu tarihe kadar yapılan ödemelerin yasal süresi içinde yapılmış sayılacağı kaydedilirken, ödenmeyen primler nedeniyle geç ödeme cezaları ve gecikme zammı uygulanmaması ve ödeme yeniden yapılandırma planını ihlal etmemesi gerektiği vurgulandı.





Hatırlanacağı üzere yeniden yapılanma ve diğer vergilerin ödemelerinin son günü olmasından dolayı sistemde meydana gelen yoğunluktan dolayı SGK ve Vergi Dairesi'nin (GİB) interaktif ödeme kanalları kilitlendi.

GİB'den şu ana kadar resmi açıklama yapılmadı.