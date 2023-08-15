Borcu dağ gibi birikene yeni çıkış yolu! SGK borçluları ferahlatacak tarihi duyurdu

SGK, borç yapılandırmasıyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu! Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçları 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlar için ödeme süresi uzatıldı ve son tarih belirlendi. Borçlarını peşin veya taksitli olarak ödemek isteyenler için 31 Ağustos 2023 tarihi, son bir fırsat olarak sunuldu.

SGK, borç yapılandırmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Borçlarını düzenlemek isteyen vatandaşlar için ödeme süresi bir kez daha uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlar, ödemelerini peşin veya taksitli olarak gerçekleştirebiliyorlar. Ancak bu imkandan yararlanmak isteyenlerin son tarihleri yaklaşıyor.

Son açıklamaya göre, ödemelerini 31 Ağustos 2023 tarihine kadar gerçekleştirenler için özel bir fırsat daha sunuldu. Bu tarih, yapılandırma kapsamında olan borçların ödenme süresinin son noktası olarak belirlendi. Bu süreç, borçluların mali yüklerini daha düzenli bir şekilde ödeme imkanı sağlayarak, finansal açıdan rahatlamalarını amaçlıyor.

Borç yapılandırmasıyla ilgili son tarih olan 31 Ağustos 2023, vatandaşlara ek bir süre ve rahatlık sunarken, bu tarihi dikkate alarak ödemelerini düzenlemek isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bu sayede, SGK'ya olan borçlarını düzenlemek isteyen vatandaşlar, son bir çaba ile ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

Son güncellemelere göre, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ödeme sürelerinde önemli bir gelişme yaşandı. İlk etapta peşin ve ilk taksitin son ödeme tarihi 31 Ağustos 2023 olarak belirlenmişti. Ancak sonrasında, sigorta primi ve yapılandırma borçlarının aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle sisteme yoğun talep gelmesi durumunda, peşin ve ilk iki taksitin ödeme süreleri 3 Eylül 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Bu süre uzatımı, yapılandırma kapsamında olan borçları düzenlemek isteyen vatandaşlara daha fazla esneklik ve rahatlık sağlamayı amaçlıyor. Özellikle yoğunluğun yaşandığı dönemlerde ödemelerin son güne bırakılmadan yapılabilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yapılandırma borçlarından etkilenen vatandaşlar için son ödeme tarihleri belirleyici bir faktör. Sigorta primleri ve yapılandırma borçlarının aynı döneme denk gelmesi, sisteme yoğun talep gelmesine neden olabileceği için, ödeme süresinin uzatılması, vatandaşların mağduriyet yaşamadan ödemelerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacını taşıyor.

Özellikle bu süreçte, borçluların son ödeme tarihlerini yakından takip etmeleri ve gerekli ödemeleri zamanında gerçekleştirmeleri önem arz ediyor. Yapılandırma kapsamındaki borçların ödeme sürelerindeki son değişiklikler, borç sahiplerine daha fazla imkan sunarken, mali açıdan daha düzenli bir ödeme planı oluşturmalarına yardımcı oluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) önemli bir duyuru geldi! Borç yapılandırma kapsamında olan vatandaşları yakından ilgilendiren bu gelişme, ödeme sürelerinin nasıl şekilleneceği konusunda netlik sağlıyor. SGK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılandırılan borçların ödeme süreleri ve detayları açıklandı.





SGK, borç yapılandırması kapsamında olan alacakların ödeme süreleri konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Peşin ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit ödeme süresinde eksik veya geç ödenmesi durumunda, ilk taksit ödeme süresini takip eden ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi gerektiği belirtildi.

Taksitli ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borçlar için ise ilk taksit süresi içerisinde ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi şartıyla 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılacağı vurgulandı. Her iki durumda da yapılandırılan alacağa katsayı uygulanmayacağı da açıklamada yer aldı.

Bu açıklama ile birlikte, borç yapılandırması sürecinde olan vatandaşlar için ödeme sürelerinin nasıl işleyeceği ve gecikme durumunda hangi şartların geçerli olacağı netlik kazandı. Bu adımla, borç sahiplerine daha fazla ödeme kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borç yapılandırma sürecinde önemli bir tarih yaklaşıyor! SGK'ya olan borçlarını peşin veya taksitli ödeme seçeneğiyle yapılandıranlar için son ödeme tarihleri ve detayları belirlendi. Peki, SGK borcu yapılandırma ne zaman sona eriyor?

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, 7440 sayılı Kanun çerçevesinde SGK'ya olan borçlarını yapılandıran vatandaşlar için ödeme süreleri önem taşıyor. Bu kapsamda, 3 Eylül 2023 tarihine kadar ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenler için yeni bir fırsat sunuldu. Bu kişiler, hesaplanan Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) tutarı ve toplam tutara uygulanacak indirimsiz hali geç ödeme zammıyla birlikte, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilecekler.

Açıklamada belirtildiğine göre, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksit ödemelerini gerçekleştiremeyen işverenler ve sigortalılar için de özel bir durum söz konusu. Bu kişilerin ödeme planlarını düzenleyebilmeleri ve ödeme süreçlerini sürdürebilmeleri için işyerlerinin veya sigortalıların dosyalarının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Bu gelişme ile birlikte, borç yapılandırma sürecinde olan vatandaşlar, ödeme sürelerini dikkatli bir şekilde takip etmeli ve ödeme yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmelidirler. SGK'nın bu esneklik sağlayan yaklaşımı, borç sahiplerine ödeme konusunda daha fazla kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Sonuç olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) borç yapılandırma sürecindeki son gelişmeler, borç sahiplerine önemli bir avantaj sunuyor. 7440 sayılı Kanun çerçevesinde SGK'ya olan borçlarını peşin veya taksitli ödeme seçeneğiyle yapılandıranlar için ödeme süreleri yeniden şekillendi. Bu kapsamda, 31 Ağustos 2023 tarihi, son bir fırsat olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödemelerini tamamlayanlar, 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma imkanına sahip olacaklar. Bu adım, borç sahiplerine ödeme konusunda daha fazla esneklik sağlarken, yapılandırma sürecinin sona erişini gösteriyor. Borç sahipleri, ödeme tarihlerini dikkatle takip ederek, yapılandırma fırsatını en iyi şekilde değerlendirmelidirler.