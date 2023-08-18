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Borcu olanlar için son gün çağrısı! e-Devlet'ten kontrol etmeyenler hakkını kaybedecek

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Borcu olanlar için son gün çağrısı! e-Devlet'ten kontrol etmeyenler hakkını kaybedecek
Devlet kurumlarına borcu olanlar borcunuz varsa son günler yaklaşıyor....

DEVLETE BORCU OLANLAR DİKKAT SON GÜNLER YAPILANDIRMA YAPILIYOR…

Devlete borcu olanları ilgilendiren bir haber paylaşıldı. Borç yapılandırması yapmayı düşünen kişiler bu haberi okumadan geçmeyin….

borç

Yapılan son açıklamaya göre borç yapılandırmanın son günlerine gelindi. Yapılandırma fırsatı vatandaşların borçlarını taksitli ödemek için imkan sunuyor. Bu imkanı kaçırmamak için işse işte detaylar….

Devlete borcu olduğu halde ödeyemeyen ve yapılandırma imkanlarından yararlanmak isteyen milyonlarca kişi bulunuyor. Yapılandırma için sayılı günler kadı ve yakın zamanda da sona erecek. Bu borç 18 yaşından sonra üniversite eğitimine devam etmeyenlere ve sigortalı işte çalışanlara çıkıyor.

GSS yani diğer adı ile Genel Sağlık Sigortası bu borçtan bir çok kişi haberi bile olmuyor. Devlette GSS borcu olanlar için yeni bir süreç başlattı ve yapılandırmayı çıkarttı.SGK kanalıyla yapılan bilgilendirmeye göre yapılandır için 31 Ağustos 2023 son tarih. Bu tarihe kadar yapılandırılması şartı var.

GSS PRİM BORCUNU KİMSE BİLMİYOR

Borç yapılandırma yapıldıktan sonra da süreç devam ediyor. Yapılandırmadan sonra ödenmesi gereken tutarın 31 Ağustos’a kadar ödenmemesi durumunda ise zamlanarak geç ödeme zammı da üzerine konulacak.

Çalışan ve emekliler SGK’ya bağlı olduklarından dolayı onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler GSS kapsamına giriyor. Bu kişilerin primleri elden ödenerek hizmetten yararlanmak mümkün . Ama bu ödemler olmadığı zaman ise her ay otomatik olarak borç çıkıyor.

Aylık ödemesi yapılmayan GSS borçları gecikme zammı ile birlikte katlanıyor. Bir çok kişide GSS borcu olup olmadığını merak ediyor. Bununla ilgili olarak borcunuz olup olmadığını e devlet üzerinden sorgulatarak öğrenebilirsiniz.

Ekonomi
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