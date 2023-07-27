Borcu olanlara şans kapısı son kez açıldı! 5 gün içinde başvurmayan karalar bağlayacak

31 Temmuz, vergi sisteminde yapılanma için son tarih olarak belirlendi. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük yeniden yapılanması olarak kabul edilen yeni düzenlemede belirlenen tarihe kadar borcunuzu öderseniz %90 indirim alırsınız.

"Yapılandırma işlemi için son şans"

Borç konsolidasyonu ile karşı karşıya kalan insanlara yakın bir dizi açıklama yapıldı. Yapılandırma ödemesi 31 Temmuz'da, ancak %90 indirimle yapılacaktır. Yeniden yapılanma ile vatandaşların üzerindeki yükün hafifletilmesi ve borcunu peşin ödeyen vatandaşlara indirimli seçenekler sunulması hedefleniyor. Tüm vatandaşların son ödeme tarihine kadar ödeme yapması gerektiği, 31 Temmuz'a kadar ödeme yapılmadığı takdirde fırsatın değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

YÜZDE 25 İNDİRİM UYGULANACAK





3 Temmuz 2023'te sona erdirildiği söylenen vergi borcu yapılandırması kapsamında ilk iki taksitin son ödeme tarihi olan 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor. Yeniden yapılanma kapsamında peşin ödeyen vatandaşlara Yİ-ÜFE kotasına dahil olan tutar üzerinden %90 oranında indirim yapılması şartı getirildi.

Bu çerçevede dari para cezalarında %25 indirim uygulanmaktadır. Başvuru sahibinin yapılandırma borçları da nakit ve taksitli olarak da ödenebilir. Nakit ödemeyi tercih edenler için son ödeme günü 31 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Yapılandırma kapsamında taksitlendirme seçeneği isteyen vatandaşların birinci ve ikinci taksiti 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyor. İlk iki taksitin son ödeme tarihi Cumhurbaşkanlığı kararı ile uzatıldı ancak son ödeme tarihi olarak 31 Temmuz belirlendi.

" Yapmayan pişman olur"

MTV'nin iki taksitte ödenmesi için son tarih 31 Temmuz. Yapılandırma başvuru süreci ise bu kapsamda 3 Temmuz'da tamamlandı. Başvurularını belirtilen süreler içinde yapmayan ve yeniden yapılandırmadan yararlanamayacak olan mükellefler için son başvuru tarihlerinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Yapılanma sürecine ilişkin bilgi almak isteyenlerin Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden detaylı bilgiye ulaşabilecekleri vurgulandı.