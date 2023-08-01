Borcu olanlara son saatler! O saate kadar yapmayan iki katını öder: Son çağrı yapıldı

BORCU OLANLAR DİKKAT BUGÜN SON GÜN! SAKIN KAÇIRMAYIN. VERGİ VE BORÇ YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ İÇİN BUGÜN SON TARİH VERİLDİ





Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını tekrardan yapılandıranların, son gün olduğunu unutmaması gerekiyor. Ödeme yapacak kişilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit miktarlarının ödemesini bugün yapması gerekiyor.

Alacakların yeniden yapılandırmaya girmesi ve bazı kanunlarda değişikler yapılmasına dair kanun kapsamında yapılandırma çalışmalarından faydalanabilmesi için başvurular 3 Temmuz’ da bitti.

Yapılandırılan borçlar, yapılan seçime göre aylık ya da peşin dönemler ile 48 aya kadar taksitlendirmelerle ödeme yapmak mümkündür. Yapılandırılmış borçlar peşin ödenmeleri için verilen süre bugün doluyor.

Ödemelerini taksit ile yapacak kişiler için birinci ve ikinci taksit ödemelerini bugün yapmaları gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksit ödemeleri aynı zamanda ödenecek.

Yapılandırma hükümlerinden faydalanmaya devam edebilmek için ilk iki taksitin zamanında ve eksiksiz ödenmesi şartı vardır.

Başvuru anında tercih edilen taksit sayısından daha az taksit ödeme yapılabiliyor. Bu durum da ödenecek tutar katsayıya göre düzeltilecek.

Taksitle ödeme seçildiğinde, ay sonuna kadar tutarın tamamının ödenmesi halinde peşin ödeme indiriminden faydalanılabilecek.

Yapılandırılmış borçların tamamı ay sonuna kadar peşin ödendiği takdirde yapılandırılmış borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranlarına göre hesaplanan tutardan %90 indirim, idari para cezalarında alınan cezadan %25 indirim uygulanacak.

GELİR VE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇİN SON GÜN

2022 yılında kazanılan gelir unsurlarına göre gelir vergisinin ikinci taksit ödemesi bugün sona eriyor. 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin de ikinci ödenecek taksitinin bugün son günü.