Borsa: BIST 100 İlk Yarıda %0,48 Artışla 10.982,70’ye Yükseldi

BIST 100 endeksi ilk yarıda %0,48 değer kazanarak 10.982,70 puana çıktı; toplam işlem hacmi 64,5 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 13:09
BIST 100 İlk Yarıda Yükseliş Kaydetti

Piyasa Özeti

Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 10.982,70 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,93 puan ve yüzde 0,48 artışla 10.982,70 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 64,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 3,87 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen ise yüzde 1,47 ile madencilik oldu.

Küresel Etki ve Analist Görüşleri

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

