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Borsa Gün Sonu Raporu: BIST 100'de Düşüş

BIST 100 endeksi kayıpla kapandı, altın fiyatları düştü. Dolar ve petrol fiyatları güncel seviyelerde işlem görmekte.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:47
Borsa Gün Sonu Raporu: BIST 100'de Düşüş

BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Kayıpla Tamamladı

Bugün piyasalarda en düşük 8.836,95 ve en yüksek 9.080,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre %0,98 değer kaybederek 8.876,22 puandan kapandı.

Gün Başlangıcı ve Performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 22,94 puan ve %0,26 artışla 8.987,04 puandan başladı. Gün içerisinde önceki değerleri ile birlikte kapanışını 8.876,22 puandan gerçekleştirirken, mali endeks %1,08, hizmetler endeksi %0,77, sanayi endeksi %1,13 ve teknoloji endeksi ise %1,64 düşüş gösterdi.

BIST 30 Endeksi ve Hisse Senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 75,30 puan ve %0,76 kayıpla 9.884,80 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil olan hisselerin 20'si prim yaparken, 80'i geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Akbank ön plana çıktı.

Altın ve Döviz Fiyatları

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2.658 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise %0,5 düşüşle 2 milyon 885 bin lira oldu.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar için efektif kurunu alışta 34,1386 lira, satışta 34,2754 lira olarak belirledi. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,3080, dolar/yen paritesi ise 149,10 seviyelerinde işlem görmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,1 artışla 78,9 dolardan satılıyor.

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