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Borsa Günü Yükselişle Kapandı: BIST 100 Endeksi Belirgin Artış Gösterdi

BIST 100 endeksi gün sonunda yüzde 2,67 artışla 9.184,82 puanda yer alırken, bankacılık endeksi de dikkat çekici bir kazanç sağladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 18:34
Borsa Günü Yükselişle Kapandı: BIST 100 Endeksi Belirgin Artış Gösterdi

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan kapandı. Önceki kapanışa kıyasla 238,69 puan artış gösteren endeksin toplam işlem hacmi 100,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörlerin Performansı

Bankacılık endeksi %5,20 değer kazanırken, holding endeksi de %2,28 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı bankacılık sağlarken, gıda ve içecek sektöründe ise %0,04'lük bir kayıp yaşandı.

Küresel Gelişmeler ve Yerel Ekonomi

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan indirmesi sonrası karışık bir seyir izleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla %44 ve %21 olarak güncellediklerini duyurdu ve 2026 yıl sonunda enflasyonun %12’ye gerilemesini öngördüklerini belirtti.

Geleceğe Dair Beklentiler

Analistler, haftaya ödemeler dengesi ve sanayi üretim verileri, yurt dışında ise ABD enflasyonu, İngiltere ve Avro Bölgesi'ndeki büyüme ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını takip edeceklerini ifade ettiler. Teknik analizlere göre BIST 100 endeksinin 9.200 ve 9.300 puanı direnç, 8.800 ve 8.700 seviyeleri ise destek konumunda.

Bu arada AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Eylül ayında 2 milyar 723 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ayrıca, cari işlemler açığının 2024 yılında 11 milyar 871 milyon dolar olacağı öngörülüyor.

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