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Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

BIST 100 endeksi yüzde 1,29 artışla 9.420,42 puana yükseldi. Tüm sektörler değer kazandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 18:20
Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendine Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,29 değer kazanarak 9.420,42 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 120,12 puan artış gösteren bu endeks, toplamda 88,8 milyar lira işlem hacmine ulaştı.

Sektörler Arası Kazanç Dağılımı

Bankacılık endeksi %1,11, holding endeksi ise %1,61 değer kazandı. Tüm sektör endekslerinde yükseliş yaşanırken, en çok kazandıran sektör %3,09 ile spor oldu.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik ve Gözler Powell'da

Küresel piyasalarda, olası korumacı politikaların enflasyon baskısını artırabileceği endişesi ile yön arayışları devam ediyor. Bu bağlamda, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünümle ilgili yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Yarın Veri Gündemi Yoğun

Analistler, yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve piyasa katılımcıları anketinin yanı sıra, yurt dışında Japonya ve İngiltere'de büyüme ile ABD'de sanayi üretimi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirttiler. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu vurguladılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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