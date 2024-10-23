Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul'da Düşüş Eğilimi

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,86 değer kaybederek 8.762,44 puana geriledi. İlk yarı itibarıyla düşüş eğiliminde hareket eden endeks, 13:00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,16 puan azalış gösterdi. Toplam işlem hacmi 28,1 milyar lira olarak belirlendi.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %2,01, holding endeksi ise %0,60 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı elde eden ise %0,96 ile orman, kağıt ve basım alanında gerçekleşti. Bu dilimde en çok gerileyen sektör ise bankacılık oldu.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonuna rağmen, şirket karlılıklarının genel anlamda beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, yatırımcıların dikkatli davranması sonucunda karışık bir piyasa görünümü sergileniyor.

Analist Görüşleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri akışının sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ve Fed'in Bej Kitap raporunun yanı sıra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktardı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için destek seviyeleri 8.600 ve 8.490 seviyeleri olarak belirlenirken, direnç seviyeleri ise 8.900 ve 9.000 olarak kaydediliyor.