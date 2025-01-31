Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Günü Kapatıyor

Borsa İstanbul'da Düşüş Yaşandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybederek 10.004,38 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 77,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94 milyar lira oldu.

Sektörel Değişimler

Bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti. Sektör endekslerinin arasında en çok kazandıran yüzde 1,74 ile spor iken, en çok kaybettiği sektör ise bankacılık oldu.

Küresel Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulanacağına dair açıklamaları izlenirken, bilanço döneminde teknoloji sektöründe bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar bildirmesi, pozitif bir seyir yarattı.

Fitch Ratings'in Türkiye Değerlendirmesi Bekleniyor

Öte yandan, gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildi. Fitch, en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmiş ve not görünümünü “durağana” çevirmişti.

ABD Ekonomisindeki Gelişmeler

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Önümüzdeki Haftanın Gündemi

Haftaya yurt içinde enflasyon, reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk enflasyon raporu ile yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi, ADP istihdam raporu gibi yoğun veri gündemi takip edilecektir.

Analist Görüşleri

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin Fed'in politikalarına dair ipuçları sunabileceğini, ayrıca İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında kalarak düşük büyüme ortamı oluşturduğunu dile getirerek BoE'nin gelecek hafta faizlerde 25 baz puanlık bir indirim yapmasının beklendiğini belirtti.

Ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,29 artacağını tahmin ediyor. Ayrıca, TCMB, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederek sırasıyla yüzde 44 ve %21 olarak güncelleyip, 2026'da yüzde 12 olacağını öngörmüştü.

Teknik Analiz

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.