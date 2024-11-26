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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25'lik düşüşle 9.636,12 puandan tamamladı. Piyasalardaki belirsizlik etkili oldu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:17
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybederek 9.636,12 puan ile kapandı. Endeks, önceki kapanışa göre 23,84 puan azalış gösterirken, toplam işlem hacmi 92,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,14 artış kaydederken, holding endeksi %0,12 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı %3,04 ile sigorta sağlarken, en büyük kaybı ise %4,02 ile spor endeksi yaşadı.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlik

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının belirsizliği ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Yatırımcıların dikkati, bugün Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından yayımlanacak toplantı tutanaklarına çevrildi.

Enflasyon Beklentileri ve Veri Gündemi

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini bildirdi. Kasım ayında, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri; piyasa katılımcıları için %27,2, reel sektör için %47,8 ve hanehalkı için %64,1 seviyelerine indi.

Analistlerin Değerlendirmesi

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Almanya’da GfK tüketici güven endeksi, ABD’de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek konumunda, 9.700 ve 9.800 puanlarının ise direnç noktası olduğu ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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