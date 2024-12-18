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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,95 düşüşle 9.915,76 puandan tamamladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:21
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,95 değer kaybederek 9.915,76 puan ile kapandı. Önceki kapanışa göre 95,51 puan azalarak yatırımcıları endişelendiren bir tablo sergiledi.

Bugün gerçekleştirilen işlemlerde toplam 81,3 milyar lira işlem hacmi oluştu. Bankacılık endeksi %0,40, holding endeksi ise %0,76 değer kaybetti. Bu gelişmeler ışığında sektör endeksleri arasında, en çok kazandıran %1,21 ile iletişim sektörü olurken, en çok kaybettiren ise %2,32 ile ulaştırma sektörü oldu.

Fed'in Para Politikası Kararları Bekleniyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyrin hâkim olduğu gözlemleniyor. Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesi kesin gözüyle bakılırken, politik metin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, gelecekteki para politikası ipuçları açısından büyük önem taşıyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkat çekiyor. Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ)'nın faiz kararları ile ABD'de büyüme verileri gibi yoğun bir veri akışının takip edileceği belirtiliyor. BoE ve BoJ'un politika faizini sabit bırakması beklentisi mevcut.

Teknik açıdan değerlendiren analistler, BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın ise direnç konumunda olduğunu vurguluyor.

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