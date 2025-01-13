Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,79 değer kaybıyla 9.733,17 puandan tamamladı, işlem hacmi 96,4 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 18:25
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da Sert Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,79 değer kaybederek 9.733,17 puanla tamamladı. Önceki kapanışa göre 177,44 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi ise 96,4 milyar lira oldu.

Sektör Performansları

Günün kapanışında bankacılık endeksi %1,95, holding endeksi ise %2,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran ise %0,92 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren sektör %3,13 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel Piyasa Dinamikleri

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporunun ardından ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik beklentilerle negatif seyrin öne çıktığı belirtildi. Bu hafta gözler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Yurt İçi Veriler

Yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 443 milyon dolarlık bir fazla oluştu.

Gelecek Günler ve Analizler

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi'nde 9.700 ve 9.650 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu belirtildi.

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