Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı

BIST 100 endeksi, günü %1,55 değer kaybıyla 9.763,67 puandan tamamladı ve toplam işlem hacmi 119,3 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:29
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da bugün işlem gören BIST 100 endeksi, %1,55 oranında değer kaybı yaşayarak 9.763,67 puan ile günü tamamladı. Önceki kapanışa göre 153,22 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi ise 119,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi, %0,82 değer kaybederken, holding endeksi %1,54 geriledi. Sektör endeksleri arasında ise finansal kiralama ve faktoring %3,14 ile kazandıran tek sektör olurken, en çok kaybeden sektör %3,03 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerin genişletilmesi yönündeki açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırdı. Bu durum, piyasalarda karışık bir seyir izlemesine sebep oldu. Yatırımcıların gözleri ise bugün yapılan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda.

Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak olan tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü göstergeler endeksi ve tüketici güven endeksi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan ise, BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.750 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğu vurgulandı.

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