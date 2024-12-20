Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün İçinde Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kaybederek 9.739,10 puan seviyesine indi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,03 puan ve yüzde 0,27 azalış gösteren endeks, toplamda 30,2 milyar lira işlem hacmiyle dikkat çekti.

Sektör Performansı

Bankacılık endeksi %0,24, holding endeksi ise %0,28 düşüş sergiledi. Sektör endeksleri arasında gıda ve içecek %1,31 değer kazanırken, madencilik sektörü %2,06'lık bir kayıpla en çok gerileyen alan oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki yıl faiz indirimleri konusunda daha temkinli olacağına dair yönlendirmeler, satış baskısının yüksek kalmasına yol açtı. Bununla birlikte, makroekonomik verilerden alınan sinyaller fiyatlamalarda zorluk yaratıyor.

Gelecek Gündem

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin geçeceğini, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 9.700 ve 9.650 seviyeleri destek, 9.800 ve 10.000 puan ise direnç konumunda değerlendiriliyor.