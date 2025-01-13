Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunu 9.733,17 Puanla Kapattı

BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,79 değer kaybederek 9.733,17 puandan kapandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 18:45
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunu 9.733,17 Puanla Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 177,44 puan azalarak 9.733,17 puandan kapandı. Güne 8,77 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.901,84 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.707,36 puanı, en yüksek ise 9.916,76 puanı görerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,79 azalışla tamamladı.

Mali endeks yüzde 2,11, sanayi endeksi yüzde 1,91, teknoloji endeksi yüzde 0,68 ve hizmetler endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti. BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 172,61 puan ve yüzde 1,58 kayıpla 10.741,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 84'ü geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Koç Holding yer aldı.

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.666 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 53 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,66, bileşik getirisi ise yüzde 40,02 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,3949 lira, satışta 35,5367 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu da alışta 35,3108 lira, satışta 35,4523 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0200, sterlin/dolar paritesi 1,2150 ve dolar/yen paritesi 157,40 düzeyinde seyrediyor. Öte yandan, Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 80,3 dolardan işlem görmektedir.

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