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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,30 değer kaybederek 10.028,15 puandan işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 09:59
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul’da Yeni Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 düşüşle 10.028,15 puan seviyesinden işlem görerek başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,48 puan ve yüzde 0,30 azalış gösterdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi ise yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bilişim sektörü yüzde 0,48 ile en kötü performans gösteren ise bankalar oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa paralel 10.058,63 puan üzerinden tamamladı.

Küresel Piyasalarda Olumsuz Hava

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni yıldaki politika yollarına dair belirsizlikler artarak ön plana çıktı. Ülkedeki açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller, enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun süreceği endişelerini artırırken, ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceği beklentileri ise güçlü kalmaya devam ediyor.

Yurt İçi ve Dışında Veri Gündemi

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.150 ve 10.200 puanın ise direnç konumunda olduğu kaydediliyor.

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