Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüş Gördü

Borsa İstanbul'da Günün İlk Yarısında Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,25 değer kaybederek 9.806,50 puana indi.

İlk Yarıda Endeks Düşüşü

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla 24,44 puan azalarak 9.806,50 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi ise 34,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Değişimler

Bankacılık endeksi %0,39 değer kazanırken, holding endeksi %0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran alan %1,65 ile madencilik oldu. En fazla gerileyen sektör ise %2,10 ile ulaştırma olarak kaydedildi.

Küresel Piyasalar ve Beklentiler

Analistler, önceki gün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin öngörülerin altında kalmasının ardından küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek kalmaya devam ettiğini bildirdi. Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecektir.

Teknik Destek ve Direnç Seviyeleri

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanlarının direnç, 9.800 ve 9.750 puanlarının ise destek konumunda olduğu belirtildi.