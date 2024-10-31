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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüş Gördü

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,29 değer kaybederek 8.980,44 puana geriledi. Bankacılık endeksi ise küçük bir artış yaşadı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 13:18
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüş Gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,29 değer kaybı ile 8.980,44 puana geriledi. 13:00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,11 puan azalış kaydedildi.

İşlem Hacmi

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 25,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,1 değer kazanırken, holding endeksi %0,3 değer kaybetti.

Sektör Performansları

İçinde bulunduğumuz dönemde sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlanan alan %0,6 ile spor sektörü oldu. Öte yandan, en fazla değer kaybeden sektör ise %1,5 ile finansal kiralama ve faktoring olarak kaydedildi.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda, ABD'deki yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle belirsizlikler devam ediyor. Ayrıca, yarın açıklanacak istihdam raporu öncesi piyasalarda negatif bir seyir gözlemleniyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, öğleden sona veri gündeminde yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamalarının dikkat çekeceğini belirtti. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumu taşıdığı vurgulandı.

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