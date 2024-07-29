Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da Günün İlk Yarısında Düşüş

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kaybederek 10.818,09 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,33 puan azalış yaşandı ve toplam işlem hacmi 41,9 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Endekslerindeki Değişimler

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybı yaşarken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,54 ile sigorta oldu.

Küresel Piyasalarda Gözler Merkezi Bankalarda

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarının, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarıyla yön bulacağını belirtti. Dünya genelindeki enflasyonla mücadelede yeni gelişmeler yaşanırken, bu hafta yapılacak toplantıların bankaların yön haritaları için ipuçları sunması bekleniyor.

ABD Ekonomisindeki Gelişmeler

ABD'deki ekonomik aktivite, endişelerin ötesinde güç kaybetmeden devam ederken enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarını destekliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü faiz oranını son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutmasına kesin gözüyle bakılıyor; bunun yanı sıra metin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları varlık fiyatlarını etkileyebilir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Veri Takvimi

Öğleden sonra, yurt içinde veri gündemi sakin geçerken, yurt dışında Dallas Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek. Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanları destek, 11.000 puanı ise direnç seviyeleri olarak belirleniyor.