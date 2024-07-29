Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,67 düşerek 10.818,09 puana geriledi. İşlem hacmi 41,9 milyar lira.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:08
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da Günün İlk Yarısında Düşüş

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kaybederek 10.818,09 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,33 puan azalış yaşandı ve toplam işlem hacmi 41,9 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Endekslerindeki Değişimler

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybı yaşarken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,54 ile sigorta oldu.

Küresel Piyasalarda Gözler Merkezi Bankalarda

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarının, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarıyla yön bulacağını belirtti. Dünya genelindeki enflasyonla mücadelede yeni gelişmeler yaşanırken, bu hafta yapılacak toplantıların bankaların yön haritaları için ipuçları sunması bekleniyor.

ABD Ekonomisindeki Gelişmeler

ABD'deki ekonomik aktivite, endişelerin ötesinde güç kaybetmeden devam ederken enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarını destekliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü faiz oranını son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutmasına kesin gözüyle bakılıyor; bunun yanı sıra metin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları varlık fiyatlarını etkileyebilir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Veri Takvimi

Öğleden sonra, yurt içinde veri gündemi sakin geçerken, yurt dışında Dallas Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek. Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanları destek, 11.000 puanı ise direnç seviyeleri olarak belirleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!