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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 azalarak 10.038,37 puana düştü.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:14
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kaybederek 10.038,37 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 47,13 puan ve yüzde 0,47 azalış kaydedildi.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 39,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kaybetti.

Sektör Performansı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,02 ile spor olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,16 ile iletişim sektörü oldu.

Küresel Piyasalar Üzerindeki Etkiler

Küresel piyasalarda, Donald Trump'ın başkanlık görevini devralma sürecine yönelik endişeler devam ederken, makroekonomik veri takvimi yoğunlaşmaya başlıyor. Analistler, öğleden sonra yurt içindeki veri gündeminin sakin olacağına, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü PMİ verilerinin takip edileceğine dikkat çekiyorlar.

Teknik Analiz

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanları destek, 10.200 ve 10.300 seviyeleri ise direnç konumunda dikkatle izleniyor.

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