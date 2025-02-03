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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1,81 değer kaybederek 9.823,52 puana indi, bankacılık sektörü en fazla zararı gördü.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:19
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,81 değer kaybederek 9.823,52 puana geriledi. Saat 13:00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 180,86 puan ve %1,81 azalışla oluşan bu tablo, yatırımcılar arasında endişe yarattı. Toplam işlem hacmi ise 56,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Performansları

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden endeks içerisinde bankacılık endeksi %3,22, holding endeksi %2,5 değer kaybetti. Sektörler arasında ise tek kazanan taş toprak endeksi %0,19 ile dikkat çekerken, en fazla kaybı bankacılık sektörü yaşadı.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda ise, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya %25, Çin'e ise ek %10 gümrük vergisi getirmesi nedeniyle satış baskısı ön plana çıktı. Bu gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Enflasyon Verileri

Yurt içerisinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda %5,03 artış gösterirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de %3,06 yükseldi. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %42,12, üretici fiyatlarında %27,2 olarak kaydedildi.

Gelecek Veri Gündemi

Analistler, öğleden sonra yurt veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini vurguladı. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 seviyeleri destek, 10.000 ve 10.100 puanları ise direnç konumunda değerlendiriliyor.

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