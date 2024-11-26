DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,5 -0,48%
ALTIN
2.929,39 -0,37%
BITCOIN
3.197.981,03 2,48%

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yatay Seyretti

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.663,85 puana çıkarak yatay seyrini sürdürdü. İşlem hacmi 42,7 milyar lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:12
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da Yatay Seyir

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,89 puan ve yüzde 0,04 artışla 9.663,85 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 42,7 milyar lira oldu.

Sektör Endekslerinde Dalgalanma

Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 4,3 ile sigorta olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 2,4 ile spor oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının belirsizliği ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Yatırımcıların gözleri Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Enflasyon Beklentileri Azaldı

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı. Kasım ayında, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için yüzde 27,2, reel sektör için yüzde 47,8 ve hanehalkı için yüzde 64,1 olarak belirlendi.

Gelecek Veri Gündemi

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.700 ve 9.800 puan direnç, 9.600 ve 9.500 seviyeleri ise destek konumunda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Cam Üfleme ve Cam Sanatı Sergisi Açıldı
2
Bitcoin Fiyatı 93 Bin Doların Altına Geriledi
3
Türkiye'nin Turizm Yatırım Forumu'nda 2024 Hedefleri Açıklandı
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yatay Seyretti
5
TESK Başkanı Palandöken'den Sosyal Güvenlikte Norm Birliği Çağrısı
6
Dünya Bankası Türkiye'nin Elektrik Altyapısına 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
7
MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde Sürdürülebilirlik Vurgusu

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor