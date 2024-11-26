Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da Yatay Seyir

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,89 puan ve yüzde 0,04 artışla 9.663,85 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 42,7 milyar lira oldu.

Sektör Endekslerinde Dalgalanma

Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 4,3 ile sigorta olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 2,4 ile spor oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının belirsizliği ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Yatırımcıların gözleri Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Enflasyon Beklentileri Azaldı

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı. Kasım ayında, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için yüzde 27,2, reel sektör için yüzde 47,8 ve hanehalkı için yüzde 64,1 olarak belirlendi.

Gelecek Veri Gündemi

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.700 ve 9.800 puan direnç, 9.600 ve 9.500 seviyeleri ise destek konumunda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.