Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 değer kazanarak 9.646,33 puana çıktı. BIST 100, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,77 puan artış gösterdi.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 25,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan sektör yüzde 1,90 ile spor olurken, en çok gerileyen sektör ise yüzde 1,50 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatma sinyalleri, risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içindeki veri gündeminin sakin olacağını vurgularken, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.