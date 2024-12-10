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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 10.257,19 puandan başladı, bankacılık ve holding endeksleri geriledi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:02
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı

Borsa İstanbul'da Yatay Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.257,19 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 0,20 puan azalarak 10.257,19 puana indi.

Sektör Endeksleri

Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi de yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,68 ile taş toprak sektörü olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,33 ile inşaat sektörü oldu.

Dünkü Seyir

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazanarak 10.257,39 puandan tamamladı.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda, ABD'deki verilerin enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceğine dair endişeleri artırdığı ve Çin'in Nvidia'ya yönelik tekelleşme soruşturması açmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistlerin Değerlendirmesi

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya'da enflasyonun takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyeleri destek, 10.300 ve 10.350 puanlar direnç konumunda olarak değerlendiriliyor.

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