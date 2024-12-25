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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi: %1,93 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,93 artış göstererek 9.859,45 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:18
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi: %1,93 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da Endeks Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,93 değer kazanarak 9.859,45 puana çıktı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 186,70 puanlık bir artış gösteren endeks, toplamda 23,8 milyar lira işlem hacmine ulaştı.

Sektör Endekslerindeki Değişimler

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi %3,80, holding endeksi ise %1,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan banka olurken, tek kaybeden sigorta sektörü %0,13 değer kaybetti.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında birçok bölgede Noel tatili dolayısıyla işlemler durdurulurken, açık olan borsalarda likiditenin oldukça düşük olduğu bildiriliyor.

Asgari Ücret Açıklaması

Dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Analistlerin Değerlendirmesi

Analistler, yurt içi ve yurtdışında veri gündeminin sakin olduğunu belirtti. Teknik analizler, BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu vurguladı.

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