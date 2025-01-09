Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,11 artışla 10.000,72 puandan tamamladı. Bankacılık sektörü en fazla kazandıran oldu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:23
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 10.000,72 puan ile kapandı. Önceki kapanışa göre endeks, 109,97 puan artış gösterdi.

İşlem Hacmi ve Sektör Performansları

Toplam işlem hacmi ise 95,2 milyar lira olarak kaydedildi. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan sektör bankacılık, yüzde 2,98 oranında bir artış ile öne çıktı. Holding endeksi de yüzde 0,96 kazanç sağladı. En fazla kaybettiren sektör ise yüzde 1,01 ile ticaret oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından gelen temkinli yaklaşım sinyalleri dikkat çekiyor. Faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentileriyle birlikte piyasalar karışık bir seyir izliyor.

Piyasalardaki Beklentiler

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri ile yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporunun piyasaların odağında olacağını belirtiyor. Özellikle, tarım dışı istihdam verisinin Fed'in politikalarına dair ipuçları verebileceği ifade ediliyor.

BIST 100 endeksinin teknik olarak 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğu belirtiliyor.

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