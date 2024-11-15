Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendine Devam

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 9.447,70 puandan başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışa göre 27,28 puan ve yüzde 0,29 artış gösterdi.

Sektördeki Gelişmeler

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,20 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükseliş kaydederken, en çok kazandıran sektör yüzde 0,48 ile ulaştırma oldu.

Dünya Piyasalarındaki Durum

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.420,42 puandan tamamladı.

Analistlerin Beklentileri

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powellın, ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmemesi gerektiğine dair açıklamaları sonrasında karışık bir seyir izleniyor. Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verileri gibi önemli gelişmelerin yanı sıra yurt dışında da ABD'de sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.