DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,37 -0,35%
ALTIN
2.835,44 -0,02%
BITCOIN
3.024.518,65 -0,1%

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 artışla 9.447,70 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:59
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendine Devam

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 9.447,70 puandan başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışa göre 27,28 puan ve yüzde 0,29 artış gösterdi.

Sektördeki Gelişmeler

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,20 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükseliş kaydederken, en çok kazandıran sektör yüzde 0,48 ile ulaştırma oldu.

Dünya Piyasalarındaki Durum

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.420,42 puandan tamamladı.

Analistlerin Beklentileri

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powellın, ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmemesi gerektiğine dair açıklamaları sonrasında karışık bir seyir izleniyor. Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verileri gibi önemli gelişmelerin yanı sıra yurt dışında da ABD'de sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eylülde Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık %2,7 Arttı
2
Bafra Ovası'nda 13 Bin Ton Brokoli Bekleniyor
3
İngiltere Ekonomisi Üçüncü Çeyrek'te %0,1 Büyüdü
4
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı
5
PTT'den 'Yüreğimde Filistin' Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı İle Anma
6
Çin Ekonomisinde Ekim Ayı Canlandırma Tedbirleri İle İç Talepte Güçlenme
7
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!