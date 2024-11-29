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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,11'lik artışla 9.650,73 puandan işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:59
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 9.650,73 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,65 puan ve yüzde 0,11 artış gösterdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,2, holding endeksi ise yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,97 ile sigorta olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün Kapatma ve Bugünkü Beklentiler

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,32 puan değer kazanarak 9.640,08 puandan tamamlandı. Küresel piyasalarda, Çin'in ABD ile yeni bir ticaret savaşı konusunda isteksiz olabileceği yönündeki beklentilerle pozitif bir seyir gözlemleniyor.

Bugün açıklanacak 3. çeyrek büyüme verilerine yönelik dikkatler çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğü tahmininde bulundu.

Analistler, yurt içinde büyüme ve finansal istikrar raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.550 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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