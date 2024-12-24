DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,77 -0,29%
ALTIN
2.967,56 -0,41%
BITCOIN
3.327.557,97 -1,03%

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi güne %0,10 artışla 9,635.86 puandan başladı; bankacılık ve holding endeksleri hafif değer kazandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:59
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 9.635,86 puandan başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışa göre 9,30 puan ve yüzde 0,10 artış kaydetti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,32 ile kimya petrol plastik sektörü oldu, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine dair sinyaller, risk iştahını sınırlamaya devam ediyor. Noel tatili öncesinde ise piyasalar karışık bir seyir izlemekte.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin ise destek konumundaki seviyeler olduğu ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024'ün İlk Çeyreği: Türkiye Ekonomisinde Şaşırtıcı Gelişmeler
2
KOBİ'ler 2023'te İhracatın %35'ini, İthalatın %20'sini Gerçekleştirdi
3
Finansal Piyasalarda 2024'ün Üçüncü Çeyreği: Dalgalanma ve Faiz İndirimleri
4
Türkiye Enerji Sektöründe 2024'te Yeni Rekorlar Kırıyor
5
2024'de Ekonomide Öne Çıkan Gelişmeler: Türksat 6A ve BYD Yatırlama Anlaşması
6
Turistik Doğu Ekspresi'nin İlk Seferi Erzincan'a Ulaştı

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak