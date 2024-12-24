Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 9.635,86 puandan başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışa göre 9,30 puan ve yüzde 0,10 artış kaydetti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,32 ile kimya petrol plastik sektörü oldu, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine dair sinyaller, risk iştahını sınırlamaya devam ediyor. Noel tatili öncesinde ise piyasalar karışık bir seyir izlemekte.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin ise destek konumundaki seviyeler olduğu ifade ediliyor.