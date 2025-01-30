Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,44 değer kazanarak 10.121,56 puana ulaştı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,57 puan ve %0,44 artış sergileyen endekste, toplam işlem hacmi ise 41,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi %0,99 değer kaybederken, holding endeksi %0,83 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran alan %1,68 ile metal sanayi oldu; en çok kaybettiren ise bankacılık sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmeyeceklerini açıklamasının ardından karışık bir seyir izleniyor. Şu an gözler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararında.

Analistler, bugünkü yurt içi gelişmelerde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve yurt dışındaki ECB faiz kararı ile ABD büyüme verileri gibi yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç; 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu vurguluyorlar.