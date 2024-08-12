Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,69 değer kazanarak 9.975,94 puana yükseldi. Analistler, ABD'deki ekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiriyor.

İlk Yarının Performansı

Yükseliş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla 68,56 puan artış yaşadı. Toplam işlem hacmi ise 37,4 milyar lira oldu.

Sektörel Dağılım

Bankacılık endeksi %1,46 değer kazanırken, holding endeksi ise %0,25 oranında yükseldi. Sektör endeksleri arasında %2,88 ile iletişim sektörü öne çıkarken, %1,02 ile sigorta sektörü en çok gerileyen sektör oldu.

Küresel Piyasaların Durumu

Analistler, ABD'de yaşanan resesyon endişelerinin azalmasının ardından küresel piyasalarda yaşanan toparlanmanın devam ettiğini ifade ediyor. Özellikle ABD'de açıklanacak enflasyon verisi, FED'in gelecekteki politikaları açısından önemli ipuçları verebilir.

Teknik Analiz ve Beklentiler

Öğleden sonraki işlemlerde, ABD'deki tüketici enflasyon beklentisi ve federal bütçe dengesi yakından takip edilecek. BIST 100 endeksi için teknik analizler, 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın ise destek seviyeleri olduğunu belirtmektedir.