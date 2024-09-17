Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,72 değer kazanarak 9.741,95 puana çıktı. Yükseliş eğilimi gösteren endeks, saat 13.00 itibariyle önceki kapanışa göre 164,49 puan artış kaydetti. Toplam işlem hacmi ise 31,9 milyar lira olarak belirlendi.

Sektörel Gelişmeler

Bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi ise yüzde 1,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazancı sağlayan, yüzde 3,99 ile ticaret sektörü oldu; en çok gerileyen ise spor endeksi oldu ve yüzde 0,42 değer kaybetti.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak para politikası kararları öncesinde pozitif bir seyir gözlemleniyor. Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de açıklanacak perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerine odaklanılacağını ifade ediyor.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 9.800 ve 9.900 seviyeleri direnç noktaları olarak belirlenirken, 9.700 ve 9.600 puan destek konumunda değerlendiriliyor.