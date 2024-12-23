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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte: İlk Yarıda 9.731,51 Puan

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artarak 9.731,51 puana ulaştı, gözler faiz kararına çevrildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:11
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte: İlk Yarıda 9.731,51 Puan

Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.731,51 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,01 puan ve yüzde 0,07 artış kaydedildi. Toplam işlem hacmi ise 31 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Endekslerinde Farklı Performanslar

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi ise yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise yüzde 2,31 ile taş toprak sektörü olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 1,89 ile spor oldu.

Küresel Piyasalarda Tatil Etkisi

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışının öne çıktığı gözlemleniyor. Bu hafta boyunca piyasalarda tatil nedeniyle az işlem hacmi bekleniyor. Yurt içinde ise piyasa gözleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Faiz Beklentileri ve Ekonomik Göstergeler

AA Finans'ın yaptığı beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. Ayrıca, 2025 yıl sonu politika faizi beklentileri ortalamasının yüzde 29,50 olarak öngörüldüğü belirtildi.

Analistlerin Gözlem ve Öngörüleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin geçeceğini, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini vurguladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puan direnç konumunda, 9.700 ve 9.600 seviyeleri ise destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor.

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