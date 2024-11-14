DOLAR
34,33 0,03%
EURO
36,43 -0,32%
ALTIN
2.838,32 0,17%
BITCOIN
3.028.719,88 2,05%

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,29 Artışla Kapandı

BIST 100 endeksi günü 9.420,42 puanla tamamlayarak yüzde 1,29 değer kazandı. Altın ve döviz kurları da güncel seyrini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 18:43
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,29 Artışla Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Kapatıyor

Gün içerisinde en düşük 9.335,38, en yüksek 9.437,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kazanarak 9.420,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 53,98 puan ve yüzde 0,58 yükselişle 9.354,28 puandan başladı. Gün içindeki hareketlerle birlikte, endeks, %1,29 artışla 9.420,42 puandan günü tamamladı.

Endekslerde Değer Kazanımları

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 1,25 ve teknoloji endeksi yüzde 0,62 artış gösterdi. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 127,07 puan ve yüzde 1,23 kazançla 10.423,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 15'i ise geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koç Holding, en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Dış Piyasalarda Son Durum

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.570 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 2.960.000 lira oldu.

Döviz Kurları Üzerine Bilgiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,2756 lira, satışta 34,4129 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,2878 lira, satışta 34,4252 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 155,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 72,7 dolardan işlem görmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizbank emeklilere 80.000 TL'lik kasanın ağzını açtı! 3 gün içinde başvuranın nakit derdi bitecek
2
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte
3
Haziran'da Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Büyük Artış
4
Özel sektör çalışanlarına ikramiye gibi ödeme! En az 1.983 TL ek ödeme yapılacak
5
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,29 Artışla Kapandı
6
Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı
7
New York Borsası Yatay Seyirle Başladı: Fed Açıklamaları Bekleniyor

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!