Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,29 Artışla Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Kapatıyor

Gün içerisinde en düşük 9.335,38, en yüksek 9.437,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kazanarak 9.420,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 53,98 puan ve yüzde 0,58 yükselişle 9.354,28 puandan başladı. Gün içindeki hareketlerle birlikte, endeks, %1,29 artışla 9.420,42 puandan günü tamamladı.

Endekslerde Değer Kazanımları

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 1,25 ve teknoloji endeksi yüzde 0,62 artış gösterdi. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 127,07 puan ve yüzde 1,23 kazançla 10.423,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 15'i ise geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koç Holding, en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Dış Piyasalarda Son Durum

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.570 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 2.960.000 lira oldu.

Döviz Kurları Üzerine Bilgiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,2756 lira, satışta 34,4129 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,2878 lira, satışta 34,4252 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 155,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 72,7 dolardan işlem görmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.