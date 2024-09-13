Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksinde Düşüş

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektörlerde farklı eğilimler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 13:12
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksinde Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksinde Düşüş

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,36 oranında değer kaybederek 9.486,95 puana geriledi.

İlk Yarıdaki Durum

Saat 13:00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 34,09 puan azalış gösterdi. Gün içinde toplam işlem hacmi 28,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %0,91, holding endeksi ise %0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan madencilik sektörü %3,33 oranında yükselirken, en büyük kaybı %3,93 ile iletişim sektörü yaşadı.

Küresel Piyasalar

Küresel piyasalarda ise ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileri, risk algısında bir azalma sağladı. Haftanın son işlem gününde karışık bir seyir gözlemleniyor.

Öngörüler ve Destek Seviyeleri

Analistler, öğleden sonra yurtiçinde veri akışının sakin olacağını belirtirken, yurtdışında ABD'deki Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini vurguladı. Teknik göstergelere göre BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.400 puan seviyeleri destek, 9.600 ve 9.750 seviyeleri ise direnç konumunda değerlendirilmektedir.

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