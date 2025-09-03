DOLAR
Borsa İstanbul'da BIST 100 Güne Yatay Başladı — Ağustos Enflasyon Beklentisi

BIST 100 endeksi güne yatay başladı; dün %3,57 kayıp sonrası açılış 10.877,45 puan. Ağustos enflasyon verisi ve küresel veri gündemi piyasaların odağında.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:00
Borsa İstanbul'da BIST 100 Güne Yatay Başladı

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'da güne yatay seyirle 10.877,45 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı kapanışla endeks, günü yüzde 3,57 değer kaybı ile 10.877,52 puandan tamamlamıştı.

Piyasa Açılışı ve Sektör Performansı

Açılışta BIST 100, önceki kapanışa göre 0,07 puan azalışla 10.877,45 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektörler bazında en çok kazandıran yüzde 0,65 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,33 ile madencilik oldu.

Küresel ve Yurt İçi Veri Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisine ilişkin artan mali endişeler ve ülke tahvillerindeki satış baskısının derinleşmesiyle negatif seyir öne çıkıyor. Yurt içinde ise piyasanın odağında bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisi bulunuyor.

AA Finans'ın 25 ekonomistin katılımıyla yapılan TÜİK enflasyon beklenti anketine göre, ağustosta aylık enflasyonun yüzde 1,79 olması bekleniyor. Ekonomistlerin beklenti aralığı yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 arasında yer aldı.

Ayrıca yurt dışında Avro Bölgesi ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik PMI verileri ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı gibi yoğun veri gündemi takip edilecek.

Teknik Görünüm

Analistler teknik açıdan BIST 100 için 10.800 ve 10.700 seviyelerini destek; 11.000 ve 11.100 puanlarını ise direnç konumunda olarak işaret ediyor.

