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Borsa İstanbul'da Çağdaş Cam'ın Halka Arzı ile Yeni Bir Dönem Başladı

Çağdaş Cam, Borsa İstanbul'da halka arzı ile işlem görmeye başladı. Şirket, cam sektöründe önemli bir oyuncu olma hedefinde.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:32
Borsa İstanbul'da Çağdaş Cam'ın Halka Arzı ile Yeni Bir Dönem Başladı

Borsa İstanbul'dan Çağdaş Cam'a Ticaret İmkanı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Çağdaş Cam halka arzının ardından yapılan gong töreninde açıklamalarda bulundu. Ergun, "Borsa İstanbul olarak sanayicilerimizin büyümelerinin finansmanını halka arz yoluyla sağlayarak önemli katkıda bulunuyoruz," dedi. Yeni işlem kodu CGCAM ile Borsa İstanbul Ana Pazar’da yerini alan Çağdaş Cam, Türkiye'de cam alanında ilk tasarım merkezine ve Avrupa’nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketlerden biri olma unvanını taşıyor.

Yeni Yatırımlar ve Projelerle Hedef Büyütme

Gong töreninde, Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç de konuştu. Pirinç, yaklaşık yarım asır önceki hayallerinin peşinden koşarak ve yenilikçi yatırımlarla şirketi bugün Avrupa'nın en büyük cam işleme kapasitelerinden biri haline getirdiklerini ifade etti. Ayrıca, "Tasarım merkezimiz sayesinde sektöre değer katıyor ve enerji camları ile ithalatı azaltarak cari açığı düşürmeye katkı sağlıyoruz," diyerek ülke ekonomisine olan katkılarına dikkat çekti.

Global Hedefler ve Yeni Ortaklar

Pirinç, global cam tedarik zincirlerinde liderlerden biri olmayı hedeflediklerinin altını çizerek, yatırımcıların desteğiyle büyüme hedeflerine daha hızlı ulaşacaklarına inandıklarını belirtti. "Bu halka arz, bize önemli bir ivme kazandıracak," dedi.

Sermaye Piyasalarının Önemi Vurgulandı

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman, Çağdaş Cam’ın Manisa, Aydın ve Nazilli’deki üretim tesislerinde işlediği camlarla uluslararası pazarlara açıldığını vurguladı. Akosman, "Çağdaş Cam, Avrupa’nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip olurken, teknolojik yatırımlarla sektördeki öncülüğünü sürdürüyor," şeklinde konuştu. Deniz Yatırım olarak bu proje kapsamında Çağdaş Cam'ın Borsa’ya adım atmasını sağladıkları için gururlu olduklarını ifade etti.

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Borsa İstanbul'da Çağdaş Cam'ın Halka Arzı ile Yeni Bir Dönem Başladı

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