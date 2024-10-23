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Borsa İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Tatil Düzenlemesi

Borsa İstanbul'da işlemler 29 Ekim'de tatil olacak, takas işlemleri 30 Ekim'de gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:00
Borsa İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Tatil Düzenlemesi

Borsa İstanbul'da Takas İşlemleri Tarihinde Değişiklik

Resmi tatil dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlemlerin takası, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı 29 Ekim Salı günü yerine 30 Ekim Çarşamba günü yapılacaktır.

Tatil Öncesi Piyasa Açılışı

Borsa İstanbul'un pay piyasası, 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık kalacaktır. 28 Ekim'de, tatil öncesinde pay piyasaları saat 09.40'ta açılacak ve sürekli müzayede işlemleri, 10.00 ile 12.30 arasında gerçekleşecektir.

Kapanış Seansı Detayları

Kapanış seansı ve emir toplama işlemleri 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak, bu süreçte Borsa İstanbul'daki faaliyetler sona erecektir.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Düzenlemeleri

VİOP'ta ise 28 Ekim Pazartesi günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay, endeks ve diğer sözleşmeler için saat 12.40'ta sonlanacaktır. Ayrıca, bu gün akşam seansı yapılmayacaktır.

Borçlanma Araçları Piyasası İşlemleri

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Ekim Pazartesi günü hem aynı gün hem de ileri valörlü işlemler, saat 11.30'a kadar sürecektir.

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