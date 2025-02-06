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Borsa İstanbul'da Destek Finans Faktoring Gong Töreni Yapıldı

Destek Finans Faktoring, Borsa İstanbul'da gong töreni ile işlem görmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 3,9 milyar lira.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:25
Borsa İstanbul'da Destek Finans Faktoring Gong Töreni Yapıldı

Borsa İstanbul'da Destek Finans Faktoring Gong Töreni Yapıldı

Borsa İstanbul, Destek Finans Faktoring için tarihi bir gong törenine ev sahipliği yaptı. Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan şirketin payları, gong töreninin ardından "DSTKF" kodu ile işlem görmeye başladı.

Halka arz kapsamında şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Hisse fiyatı, 46,98 liradan işlem görmeye başlayan Destek Finans Faktoring, toplam 3,9 milyar lira tutarında halka arz büyüklüğüne ulaştı ve 83 milyon 333 bin adet hissesi satıldı.

Destek Finans Faktoring'in Önemli Rolü

Destek Yatırım Bankası'nın yüzde 99,99 ana hissedarı olarak sektördeki tek banka hissedarlığına sahip faktoring şirketi olan Destek Finans Faktoring, elde ettiği geliri şirketin büyümesine harcayacağını duyurdu.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Destek Finans Faktoring, müşterilerinin nakit akışlarını yönetmelerine imkan sağlayan hizmetleriyle önemli bir rol üstleniyor." dedi. Ergun, şirketin geniş müşteri portföyüne çözümler sunduğunu belirterek, "Artık sermaye piyasamızın değerli bir parçası haline gelmiştir." şeklinde ekledi.

Güçlü Bir Gelecek Vurgusu

Destek Finans Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, halka arz ile güçlü öz kaynak yapılarını daha da güçlendireceklerini ve yatırımcılarına güvenli bir ortam sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Konsorsiyum lideri ve Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener ise, şirketin sektördeki pozisyonunun ve üst yönetimin deneyiminin halka arzda önemli bir rol oynadığını belirtti. Sarpyener, "Destek Finans Faktoring, halka arz sonrası çok cazip bir değerlemeden halka açıldı." diyerek şirketin gelecekteki büyümesi için olumlu bir perspektif sundu.

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